Kreis Rendsburg-Eckernförde : Inzidenzwert seit fünf Tagen unter 50 – jetzt kommen Corona-Lockerungen

Der Wert für das Kreisgebiet betrug am Mittwoch 32,1. Ab Freitag soll die Kontakterhebung im Einzelhandel wegfallen.

Rendsburg-Eckernförde | Der Wert der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt im Kreis Rendsburg-Eckernförde den fünften Werktag in Folge unter der kritischen Marke von 50. Am Mittwoch betrug der Inzidenzwert für das gesamte Kreisgebiet 32,1. Das teilte das Gesundheitsamt des Kreises mit. Damit sind die Voraussetzungen...

