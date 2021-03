Neueröffnung in Alt Duvenstedt : Mehr als Blumen: „De lütte Bloomladen“ hat auch Pralinen und Wein im Angebot

In dem Geschäft gibt es auch „Coffee to go“. Inhaber Malte Haas betreibt bereits drei Blumengeschäfte in Owschlag.

Alt Duvenstedt | Die Neueröffnung von „De lütte Bloomladen“ in Alt Duvenstedt hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Wir hatten schon richtig gut zu tun heute ”, freut sich die verantwortliche Floristin Jana Osmani. Mitarbeiterin Elke Schubert ergänzt: „Das ist das Schöne auf dem Land. Jeder kommt vorbei und gratuliert.“ Auch Geschenkartikel gehören zum Sortimen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.