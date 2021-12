Ende des LTG 63 in Hohn : Das war's – so lief der letzte Flug der Transall-Maschinen

Am Dienstagvormittag startete die Transall ein letztes Mal in Hohn. Hier gibt es das Video zum finalen Abschied.

Hohn | Am Dienstagvormittag, 14. Dezember, war es soweit. Die Transall hob zum allerletzten Mal in Hohn ab. Nachdem bereits Ende September beim „Fly Out“ die Transall offiziell verabschiedet wurde – das Lufttransportgeschwader LTG 63 wird zum Jahresende aufgelöst – hob die Maschine nun ein letztes Mal in ab. Flugzeug hebt ab Weiterlesen: Tschüss...

