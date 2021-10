Rendsburg : Wer? Was? Wann? Wo? – Das sind die Sporttermine in und um Rendsburg am Wochenende

Das Wochenende hat wieder jede Menge sportlicher Highlights zu bieten. So feiert Aufsteiger SG Rendsburg/Eckernförde das Heimspieldebüt in der Badminton-Verbandsliga. Am Sonntag geht es gegen die SG Berkenthin/Krummesse.

Rendsburg | Badminton, Basketball und natürlich wieder Fußball und Handball: Das Angebot ist üppig, was das Sportangebot am Wochenende in und um Rendsburg angeht. Hier eine Übersicht über (fast) alle Termine: Badminton Verbandsliga: Sonntag, 10 Uhr: SG Rendsburg/Eckernförde – SG Berkenthin/Krummesse. Basketball 1. Basketball-Regionalliga: Sonnabend, 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.