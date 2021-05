Kurz und knapp : Corona-Massenimpfung in Schacht-Audorf: Die Ersten stehen schon Schlange

Das müssen Sie zu der Impfen-ohne-Termin-Aktion in der Klaus-Groth-Straße wissen: Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Schacht-Audorf | Was? Die Massenimpfung mit Astrazeneca. Für wen? Die Impfung ist möglich für alle ab 18 Jahren, bis zu 1700 Personen. Voraussetzung: Man hat keine akuten Erkrankungen und/oder Störungen des Gerinnungssystems. Der Wohnort spielt keine Rolle. Wann? Am Mittwoch, 19. Mai, 15 bis 20 Uhr, am Freitag, 21. Mai, 15 bis 20 Uhr, am Sonnabend, 22. ...

