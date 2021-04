Ab Montag : Wasserwerk Rickert wird saniert – ab Montag kommt das kühle Nass aus Rendsburg

Während die Versorgung umgeschlossen wird, kann es zu Unterbrechungen kommen oder das Wasser bräunlich verfärbt sein.

Rickert | Das Wasserwerk in der Gemeinde Rickert wird saniert. Die Arbeiten dazu starten am Montag und werden etwa vier Wochen dauern. Während dieser Zeit müssen die Menschen in Rickert allerdings nicht auf Trinkwasser verzichten. Die Stadtwerke Rendsburg werden während der Bauarbeiten das Wasser liefern. Keine Angst vor bräunlicher Verfärbung des Wassers...

