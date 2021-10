Rendsburg : RS-Virus bei Kleinkindern: Täglich neue junge Patienten in Imland-Klinik

Die durch RS-Viren ausgelöste Atemwegserkrankung bei Kindern breitet sich weiter aus. Zeitpunkt und Anzahl der Erkrankungen seien ungewöhnlich, heißt es bei Imland.

Rendsburg | 1900 Krankenhäuser gibt es in Deutschland, aber nur etwa jedes zwanzigste Hospital verfügt über eine Kinder-Intensivstation. Die Imland-Klinik in Rendsburg zählt dazu – und das kommt dem Gesundheitsversorger in diesen Wochen zugute. Denn die RS-Virus-Welle bereitet den Kinderärzten in Rendsburg weiterhin viel Arbeit. Eine Entspannung ist nicht in Sich...

