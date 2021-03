Heimatmuseum Hohenwestedt : Mit Sonderausstellung und virtuellem Rundgang zurück aus dem Lockdown

Zudem hofft der Museumsverein auf viel Bürgerbeteiligung bei dem Projekt "Geschichte und Geschichten":

Hohenwestedt | Eine neue Ausstellung, ein virtueller Rundgang, neue Vitrinen und ein Aufruf an die Bevölkerung zur Teilnahme am Projekt „Geschichte und Geschichten“: Wie sehr man beim Museumsverein Hohenwestedt die Wiedereröffnung nach drei Monaten Lockdown herbeigesehnt hat, kann man an der Vielzahl von Aktionen ersehen, die ab sofort in Angriff genommen werden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.