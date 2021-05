Rine Peters verabschiedet : Carl-Sebastian Zoellner – der neue Direktor des Rendsburger Amtsgerichts

Landes-Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) führte ihn am Mittwoch offiziell in sein Amt ein. Die kleine Feierstunde fand im Rendsburger Nordkolleg statt.

Rendsburg | Dr. Carl-Sebastian Zoellner wird neuer Direktor des Amtsgerichts Rendsburg. Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) führte ihn am Mittwoch offiziell in das Amt ein. Dienstbeginn für Zoellner in dieser Position ist am 1. Juni. Mit Ihnen verabschieden wir eine Juristin der ersten Stunde in den Ruhestand. Zunächst verabschiedete der Ministe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.