Am 28./29. Mai in Rendsburg : Sanierung doch nicht beendet: Darum wird der Kanaltunnel erneut gesperrt

Am 1. Mai hieß es noch, die Grunderneuerung der NOK-Querung sei beendet – endgültig. Jetzt legt die Kanalverwaltung unerwartet nach: In der Nacht von Freitag auf Sonnabend müssen alle Autos für eine Nacht draußen bleiben.

Rendsburg | Schon wieder? Viele Autofahrer aus dem Raum Rendsburg reagierten verwundert, als die neuerliche Sperrung des Rendsburger Kanaltunnels in der Nacht von Freitag, 28. Mai, auf Sonnabend, 29. Mai, angekündigt wurde. Zwischen 21 Uhr am Abend und 5 Uhr am Morgen ist kein Durchkommen. Auch interessant: Der Kanaltunnel kurz nach der Freigabe – mit Video ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.