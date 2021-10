Elsdorf-Westermühlen : 50 Jahre Ehrenamt: Daniel Günther überreicht Wolfgang Thede das Bundesverdienstkreuz

Thede übernahm schon in jungen Jahren den Vorsitz beim Elsdorfer SV. Außerdem setzte er sich im Schiedsrichterausschuss des Kreishandballverbandes ein. Und auch in einem ganz anderen Bereich engagierte er sich.

Elsdorf-Westermühlen/Kiel | Besondere Auszeichnung für Wolfgang Thede aus Elsdorf-Westermühlen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ihn mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Ministerpräsident Daniel Günther überreicht die Auszeichnungen am Dienstagnachmittag in Kiel. Weiterlesen: Geschichte der Juden bewahrt:...

