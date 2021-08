Golf : Damen des GC Lohersand müssen aus der Regionalliga absteigen

Platz 4 in der Tageswertung am letzten Spieltag reicht nicht zum Klassenerhalt. Die Herren des GCL verpassen durch Rang 2 den Aufstieg in die Regionalliga.

Sorgbrück | Sie hatten gehofft, gekämpft und noch einmal alles gegeben – doch am Ende reichte es nicht für die Teams des GC Lohersand. Die Damen müssen nach einem vierten Rang in der Tageswertung des letzten Spieltages beim Wentorf-Reinbeker GC die Golf-Regionalliga verlassen, die Herren wurden auf dem heimischen Platz Zweiter und verpassten damit den Aufstieg in...

