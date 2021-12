Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in Lagerhalle und Wohnung in Dätgen ein

Der Tatort liegt am Ortsrand der Gemeinde, unweit des Autohofes an der A7-Anschlussstelle Bordesholm.

Dätgen | In Dätgen kam es in der Nacht zu Heiligabend (24. Dezember) zu einem Einbruch in eine Wohnung. In der Straße Wegkamp drangen unbekannte Täter vermutlich gegen 1 Uhr zunächst in eine Lagerhalle ein. Von der aus gelangten sie in die angrenzenden Wohnräume des Firmeninhabers. Wurden die Täter gestört? Nach ersten Feststellungen wurde nichts gestohl...

