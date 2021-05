Viele Teilnehmer trotz Corona : In der Stapelholm-Schule in Erfde: Hans Groth spendet zum 100. Mal Blut

Bereits im Vorfeld hatten sich 94 Personen für den Termin des DRK Erfde angemeldet.

Erfde | Zum Blutspenden unter Corona-Bedingungen lud der DRK-Ortsverein Erfde in die Aula der Stapelholm-Schule in Erfde. Spender sollten sich vorher anmelden, aber auch spontanes Abgeben von Blut war möglich. Zutritt nur für Spendenwillige Gleich am Eingang stand geschrieben: „Zugang nur für Spendenwillige, keine Kinder, keine Begleitpersonen.“ Danach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.