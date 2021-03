Sparkasse Mittelholstein : DRK bat zum Aderlass ins Geldinstitut – und 56 Spender kamen

Als Dankeschön wurden RD-Gutscheine verteilt, auch um den örtlichen Einzelhandel anzukurbeln.

Rendsburg | Ein öffentlicher Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes, der zweite nach der Premiere im Oktober vergangenen Jahres, fand am Donnerstag in der Sparkasse Mittelholstein am Röhlingsplatz in Rendsburg statt. 56 Spenderinnen und Spender hatten sich angemeldet. Damit waren wir ausgebucht. „Damit waren wir ausgebucht“, freute sich Kira Pertack...

