Rendsburg-Eckernförde : Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus um 75 Prozent gestiegen

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Freitag, 28. Januar, die Zahl der Corona-Infizierten in klinischer Behandlung gestiegen. Aus der Imland-Klinik hieß es zuletzt, dass die Kapazitäten bereits am Limit seien.

Rendsburg | Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Rendsburg-Eckernförde geht leicht zurück. Am Freitag, 28. Januar, haben sich 269 Personen mit dem Virus infiziert, 2529 Fälle sind es insgesamt im Kreisgebiet. Am Vortag waren es noch 42 Fälle mehr, heißt es aus dem Corona-Lagezentrum des Kreises. Ein anderer Wert ist hingegen stark angestiegen: Die Zahl der Corona-I...

