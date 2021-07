Corona in Rendsburg : Biontech für den Chef und die Mitarbeiter – 95 Prozent Impfquote bei I.D. Sievers

Allein am Standort Rendsburg wurden am Freitag 82 Personen in dem Modehaus immunisiert. Insgesamt nutzten 122 Mitarbeiter die Impfaktion im Betrieb.

Rendsburg | 82 Personen erhielten am Freitagnachmittag im Modehaus I.D. Sievers in Rendsburg einen Piks in den Arm. Mitarbeiter und einige Angehörige wurden bei der Betriebsimpfung mit Biontech gegen das Coronavirus immunisiert. Es handelte sich hierbei bereits um die Zweitimpfung. Zuvor waren die Angestellten am Schleswiger Standort immunisiert worden. Insges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.