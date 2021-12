2G in Rendsburg-Eckernförde : Corona-Regeln verschärft: An diesen Orten ist die Erstimpfung schnell möglich

Viele offene Impfaktionen sind geplant. Zudem können Patienten online nach Ärzten suchen, die Immunisierungen anbieten. Ab 2. Dezember, 10 Uhr, kann sich außerdem jeder auf Termine bei den Impfstellen bewerben.

Rendsburg | Die Regeln für Ungeimpfte werden verschärft. „Wir werden in Schleswig-Holstein die 2G-Regel im Einzelhandel zum kommenden Wochenende beschließen“, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther an. Wer keinen vollen Impfschutz hat, darf dann nur noch Einkäufe des täglichen Bedarfs – etwa in Supermärkten – erledigen. Weiterlesen: 2G im Einzelhandel: Dani...

