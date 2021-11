Rendsburg-Eckernförde : Corona: Fast 400 Infizierte im Kreis, aber Inzidenzwert sinkt leicht

Am Mittwoch, 17. November wurden in Rendsburg-Eckernförde 38 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz ist zum ersten Mal seit längerem gesunken und liegt kreisweit bei 88,8.

Rendsburg | Am Mittwoch, 17. November haben sich 38 Personen im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz ist im Vergleich zu den letzten Tagen gesunken und liegt bei 88,8. Seit Dienstag gelten 22 Personen als genesen. Die Gesamtzahl an aktuellen Corona-Fällen liegt im Kreisgebiet bei 399. Davon werden drei Personen im Krankenhaus be...

