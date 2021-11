Kreis Rendsburg-Eckernförde : Coronavirus: 23 Erkrankte in Rendsburg, Inzidenz bleibt kreisweit stabil

Die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist zum Wochenbeginn auf 253 gestiegen. Mehr als die Hälfte ist ungeimpft. Die meisten Fälle pro Kommune meldete Rendsburg.

Rendsburg | Das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde meldete am Montag 19 Neuinfektionen. Seit Freitag gelten 58 Personen als genesen, insgesamt sind 253 Personen derzeit mit Corona infiziert. In den letzten sieben Tagen haben sich kreisweit 158 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Davon waren 66 Personen (42 Prozent) vollständig geimpft und 92 Per...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.