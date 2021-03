Coronavirus : Pandemie fordert das 44. Todesopfer im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Inzidenzwert liegt derzeit bei 41,6. Die meisten aktuellen Fälle gibt es weiter in Rendsburg.

Rendsburg | Wie das Gesundheitsamt meldete, ist eine 91-jährige mit dem Coronavirus infizierte Frau aus dem Kreis am Montag in der Imland-Klinik in Rendsburg verstorben. Dies ist der 44. Todesfall im Kreisgebiet im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Weiterles...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.