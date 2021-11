Fußball-Landesliga Mitte : Corona-Fall beim SV Tungendorf: Punktspiel des Osterrönfelder TSV abgesagt

Das für Samstag, 13. November 2021, angesetzte Punktspiel des OTSV wird in diesem Jahr nicht mehr angepfiffen. Staffelleiter Gerd Freisler terminierte das Nachholspiel auf den 12. März 2022.

Osterrönfeld | Der Osterrönfelder TSV stand in den Startlöchern, scharrte mit den Hufen, doch ein Anruf aus Neumünster verdarb dem Team vom Bahndamm am Freitag die Vorfreude auf das Punktspiel in der Fußball-Landesliga Mitte gegen den SV Tungendorf, der in seinen Reihen einen Corona-Fall zu beklagen hat. Weiterlesen: Osterrönfelder TSV hofft auf sorgenfreie Saiso...

