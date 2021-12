Rendsburg-Eckernförde : „Corona-Zahlen explodieren“: Kreis erwartet über 1000 Neuinfektionen zu Silvester und Neujahr

Omikron und Weihnachtsfeiern wie im Rendsburger „Cheyenne“ haben die Corona-Situation im Kreis Rendsburg-Eckernförde massiv verschärft. Allein am Freitag wurden über 300 Neuinfektionen gemeldet – ein neuer Rekord.

Rendsburg | Die Corona-Situation im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird jetzt von Tag zu Tag dramatischer. Wie Professor Dr. Stephan Ott berichtete, wurden dem Gesundheitsamt allein am Freitag deutlich über 300 Neuinfektionen gemeldet. „Die Zahlen explodieren in einer Weise, wie wir uns das niemals hätten vorstellen können“, sagte Ott. Hohe Zahl an Neuinfektionen...

