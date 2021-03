Rendsburger Schule Rotenhof : Zwei Coronafälle: Kinder aus der ersten und vierten Klasse mit Covid-19 infiziert

Der Schulbetrieb für die Klassenstufen zwei und drei läuft weiter.

Rendsburg | An der Grundschule Rotenhof in Rendsburg wurden zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigte Schulleiter Thomas Albert auf Nachfrage. Betroffen ist ein Kind aus der ersten, sowie eines aus der vierten Klasse. Mehr zum Thema: So starteten die Rendsburger Grundschulen in den Präsenzunterricht Schulbetrieb läuft eingeschränkt we...

