Kreis Rendsburg-Eckernförde : Corona-Zahlen sinken weiter – Alkoholverbot und Maskenpflicht verlängert

Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nur noch bei 25,2. Aktuell sind kreisweit 166 Menschen mit dem Virus infiziert.

Rendsburg | Die Corona-Lage im Kreis Rendsburg-Eckernförde verbessert sich weiter. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nur noch bei 25,2. Ich Vergleich zu Freitag ist sie um 3,6 gesunken. Aktuell sind kreisweit 166 Menschen mit dem Virus infiziert. 36 Infizierte in Rendsburg Die meisten Erkrankten gibt es in Rendsburg (36), gefolgt von Kronshagen (16), ...

