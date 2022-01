Rendsburg-Eckernförde : Corona-Welle: Zwei weitere Kita-Gruppen müssen in Quarantäne

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis steigt weiter. 295 neue Fälle gab es am Donnerstag, 20. Januar. Zwei Kita-Gruppen müssen in Quarantäne.

Kreis Rendsburg-Eckernförde | Wie das Corona-Lagezentrum am Donnerstag, 20. Januar, mitteilte, beträgt die Zahl der Infizierten derzeit 4985. Zwölf von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. 898 Corona-Infizierte in Rendsburg Weiterhin ist Rendsburg die Corona-Hochburg im Kreis. 898 Erkrankte in der Stadt sind 64 mehr als am Mittwoch. Mit deutlichem Abstand folgt Eckernförde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.