Rendsburg-Eckernförde : Bisher 66 Corona-Tote: Die meisten männlich, über 70 und sehr oft ungeimpft

Wer ist im Großraum Rendsburg-Eckernförde bisher an einer Covid-Infektion verstorben? Aufgeschlüsselt nach Geschlecht, Alter und Impfstatus ergibt sich ein deutliches Bild.

Rendsburg | Seit Beginn der Pandemie gab es in Rendsburg-Eckernförde 5178 positiv auf Corona getestete Personen, am 15. März 2020 wurde der erste Fall im Kreisgebiet bekannt. Kurze Zeit später wurde am 28. März der erste Covid-Tote vermeldet. Inzwischen hat Corona kreisweit 66 Menschen das Leben gekostet (bundesweit waren es 94.995). Weiterlesen: Drittimpfunge...

