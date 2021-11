Rückzug vom Rückzug : Corona-Teststationen in Rendsburg und Fockbek bleiben doch geöffnet

Die Corona-Testmobile im Hohen Arsenal in Rendsburg und in Fockbek bleiben erhalten. Das Labor Dr. Krause zieht seine Ankündigung zurück, die Teststationen zu schließen.

Rendsburg | Kommando zurück hieß es am Montag, 15. November, vom Labor Dr. Krause, einem Betreiber mobiler Corona-Teststationen. Nachdem einen Tag zuvor berichtet worden war, dass die Standorte der Corona-Mobile geschlossen werden, wird am Hohen Arsenal in Rendsburg und in Fockbek jetzt doch weiter getestet. Ein zu großer Verwaltungsaufwand war der ursprüngliche ...

