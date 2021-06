Rendsburg-Eckernförde : Kreis deckt bei Kontrolle Fehler auf – Corona-Teststation in Nortorf ist zu

Der Inzidenzwert ist weiter auf dem Sinkflug und beträgt am Freitag 4,0. Es wurden keine neuen Infizierten gemeldet.

Rendsburg-Eckernförde | Eine Corona-Teststation in Nortorf wurde vom Kreis vorübergehend geschlossen. Der Grund: Unter anderem wurden die Stäbchen für den Abstrich nicht weit genug in die Nasen der Testpersonen eingeführt. Nach dem Abstrich dauert es 15 bis 20 Minuten, bis das Ergebnis vorliegt. In Nortorf erhielten die Kunden ihre Bescheinigungen aber schon nach sieben bis ...

