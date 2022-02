Vor dem Stadttheater Rendsburg : Werden Impfnebenwirkungen verschleiert? Corona-„Spaziergänger“ im Dialog mit der Politik

Etwa 30 Befürworter einer freien Impfentscheidung fanden sich am Montagabend in Rendsburg ein. Im Gespräch mit CDU-Politiker Hans Hinrich Neve ging es um „persönliche Geschichten aus dem Alltag“ in Zeiten der Pandemie.

Rendsburg | Der Dialog zwischen Politikern und Corona-„Spaziergängern“ ging am Montagabend in die zweite Runde. Nach Landrat Rolf-Oliver Schwemer, der sich in der vergangenen Woche den Fragen von Organisator Leif Hansen (48) aus Taarstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) und interessierten Teilnehmern gestellt hatte, griff der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.