Grundschule Schacht-Audorf : Corona-Fall: 21 Schüler in Quarantäne, Betretungsverbot für drei Klassen

Ein Grundschulkind hat sich mit Covid-19 angesteckt. Für vier Klassen hat das jetzt Folgen.

Schacht-Audorf | An der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf bei Rendsburg gibt es einen Corona-Fall. Ein Grundschulkind hat sich mit Covid-19 angesteckt. Alle 21 Schüler aus der Klasse des Kindes befinden sich jetzt in Quarantäne. Infektion am 25. Februa...

