Rendsburg-Eckernförde : Coronavirus: Inzidenz steigt auf neuen Rekordwert – 82. Todesfall im Kreisgebiet

Die Inzidenz in Rendsburg-Eckernförde hat am Montag mit einem Wert von 799,2 einen neuen Höchststand erreicht. Ein 97-Jähriger verstarb im Zusammenhang mit dem Virus.

Rendsburg | Im Kreisgebiet gab es am Montag, 21. Februar, insgesamt 189 Neuinfektionen. Damit sind aktuell 4522 Personen in Rendsburg-Eckernförde Corona-positiv. Nachdem am Wochenende bereits 520 neue Fälle gemeldet wurden, erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 799,2 den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie. Durch die geltende PCR-Testpflicht...

