Rendsburg-Eckernförde : Corona: Inzidenz sinkt deutlich – zwei weitere Todesfälle

Damit sind seit Beginn der Pandemie 89 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Inzidenz lag am Montag deutlich unter der 2000er-Grenze.

Rendsburg | Die Todesfälle 88 und 89 gab das Gesundheitsamt des Kreises am Montag, 28. März, bekannt. Eine 85-jährige Frau verstarb am Samstag im Zusammenhang mit dem Virus. Am Sonntag starb eine 69-Jährige. Beide Verstorbenen waren geimpft, über eventuelle Vorerkrankungen machte das Gesundheitsamt keine Angaben. Zum Thema: Positiver Corona-Schnelltest: Das mü...

