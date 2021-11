Rendsburg-Eckernförde : Coronavirus: 49 Neuinfektionen am Dienstag, Inzidenz sinkt leicht

Am Dienstag, 23. November, wurden im Kreis Rendsburg-Eckernförde 49 neue Corona-Fälle gemeldet. Im Vergleich zum Wochenstart ist die Inzidenz jedoch gesunken und liegt bei 86,3.

Rendsburg | Das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde meldete am Dienstag 49 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zum Wochenstart gesunken: von 89,9 auf aktuell 86,3. Insgesamt sind derzeit 473 Menschen kreisweit mit dem Coronavirus infiziert, 579 sind in Quarantäne. Die meisten positiven Fälle liegen mit 65 in Rendsburg vor, es folgen ...

