Corona im Raum Rendsburg : Inzidenzwert 999,0 – nur wenige Covid-Patienten im Krankenhaus

Aktuell sind 5446 Personen im Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Diese müssen jedoch nur vereinzelt im Krankenhaus behandelt werden, teilte das Gesundheitsamt am Freitag mit.

Rendsburg | Die Inzidenz in Rendsburg-Eckernförde nähert sich weiter der 1000er-Marke: Am Freitag, 4. März, meldete das Gesundheitsamt einen Wert von 999,0. 379 Neuinfektionen gab es am Freitag, insgesamt sind es damit aktuell 5446 positiv getestet Menschen im Kreis. Nur wenige Menschen im Krankenhaus Thomas Buchhold, Leiter des Gesundheitsamtes, beschreibt...

