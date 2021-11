Corona im Raum Rendsburg : 3G am Arbeitsplatz: Zustimmung trotz Mehraufwand für Betriebe und Behörden

Seit Mittwoch, 24. November, dürfen nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete an ihren Arbeitsplatz. Der Unternehmensverband appelliert zusätzlich an alle Ungeimpften, sich immunisieren zu lassen.

Rendsburg | Seit Mittwoch, 24. November, gilt am Arbeitsplatz die 3G-Regel. Nur wer geimpft, getestet oder genesen ist, darf in seinen Betrieb. Die Kontrollen bleiben den Firmen überlassen. Eine zusätzliche Aufgabe, für die es allerdings viel Zustimmung gibt. Die ab heute geltende 3G-Regel am Arbeitsplatz stellt die Unternehmen im Wirtschaftraum vor große organ...

