Corona Rendsburg-Eckernförde : 20 Neuinfektionen am Wochenende, Inzidenz steigt auf 91,4

20 Neuinfektionen am Wochenende im Kreisgebiet lassen die 7-Tage-Inzidenz auf 91,4 steigen. In Rendsburg sind aktuell 59 Personen mit Sars-CoV-2 infiziert.

Rendsburg | Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden am Wochenende 20 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl an aktuellen Fällen liegt am Sonntagnachmittag im Kreisgebiet bei 453. Am Freitag lag der Wert bei 433. Inzidenz steigt leicht Der Inzidenzwert steigt auf 91,4 (Freitag lag dieser bei 89,2). 5487 Personen gelten im Kreisgebiet als genesen. Seit Ausb...

