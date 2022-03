Kreis Rendsburg-Eckernförde : Corona: Mehr als 11.000 Infizierte – Städte mit den meisten Fällen

Das Gesundheitsamt meldete am Montag 664 neue Corona-Fälle. Die Inzidenz steigt weiter und liegt bei 2112,4. Die meisten Infizierten kommen derzeit aus Rendsburg und Eckernförde.

Rendsburg | Das Coronavirus zieht weiter seine Kreise durch Rendsburg-Eckernförde. Am Montag, 21. März, meldete das Gesundheitsamt 664 Neuinfektionen. Damit sind aktuell 11.154 Menschen im positiv auf das Virus getestet. Die meisten Fälle gibt es in Rendsburg mit 1252. Es folgen Eckernförde (827) und Büdelsdorf (480). Zum Thema: Nach Corona-Lockerungen: Was pa...

