Lockerungen ab 3. April : Corona-Regeln im Raum Rendsburg: Hier bleibt die Maskenpflicht bestehen

Am Sonntag, 3. April, sind fast alle Corona-Regeln in Schleswig-Holstein gefallen. Beim Einkaufen oder in der Gastronomie entfällt die Maskenpflicht, im ÖPNV bleibt sie. Eine Übersicht der Lockerungen.

Rendsburg | Am Sonntag, 3. April, sind in Schleswi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.