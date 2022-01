Paradeplatz und Kreishaus : Corona-Proteste: 200 „Spaziergänger“ in Rendsburg – nicht alle trugen eine Maske

Am Paradeplatz versammelten sich am Montagabend mehr „Spaziergänger“ als in Eckernförde.

Rendsburg | Während in Eckernförde am Montagabend nur vergleichsweise wenige „Spaziergänger“ unterwegs waren, kamen zur gleichen Zeit in Rendsburg rund 200 Teilnehmer zusammen. Treffpunkt war wie in den vergangenen Wochen das Lornsendenkmal am Paradeplatz. Es blieb ruhig, doch nicht alle Maßnahmen-Gegner hielten sich an die Aufforderung der Polizei, eine...

