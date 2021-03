Rendsburg : Zwei Coronafälle an Grundschule Rotenhof: Kreis bestätigt Virus-Mutationen

Zwei Klassen, die Lehrer, Geschwister und Eltern sind in Quarantäne. Für die Kohorten gilt ein Betretungsverbot.

Rendsburg | Am Dienstag wurden zwei Kinder aus der Grundschule Rotenhof in Rendsburg positiv auf das Coronavirus getestet. Jetzt steht fest: In beiden Fällen liegt eine Mutation vor, teilte der Kreis Rendsburg-Eckernförde am Mittwochmorgen mit. Um welche es sich handelt, ist noch unklar. Zwei Klassen betroffen Die Kinder gehen in unterschiedliche Klassen – ...

