Rendsburg-Eckernförde : Corona-Lage bleibt angespannt: 328 neue Infektionen seit Freitag

Allein in Rendsburg leben inzwischen mehr als 1000 Infizierte. Die 7-Tage-Inzidenz steigt kreisweit auf 700,2.

Rendsburg | Die Corona-Lage im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich am Wochenende weiter zugespitzt. Am Sonntagnachmittag gab es 5353 infizierte Personen – 328 mehr als am Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz betrug 700,2. Kurz vor dem Wochenende hatte der Wochenwert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nach Angaben aus dem Corona-Lagezentrum noch 676,9 betragen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.