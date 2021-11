Rendsburg-Eckernförde : Corona: 418 Personen sind mit Sars-CoV-2 infiziert, Inzidenzwert beträgt 89,2

66 Infizierte sind in Rendsburg gemeldet, weitere 39 in Gettorf und 31 in Eckernförde.

Rendsburg | Am Donnerstag, 18. November, wurden dem Kreishaus in Rendsburg 31 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 17 Personen gelten seit der letzten Lagemeldung vom Vortag wieder als genesen. Die meisten aktuell Erkrankten (66) sind in Rendsburg gemeldet, gefolgt von Gettorf (39) und Eckernförde (31). Weitere Corona-Zahlen stehen im Dashboard des Kreises Rendsbur...

