Kreis Rendsburg-Eckernförde : 13 neue Corona-Kranke seit Freitag – Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen

Mit 99 gemeldeten Krankheitsfällen liegt Rendsburg deutlich an der Spitze. Unterdessen herrscht Unklarheit, was die sogenannten Bürgertests ab dem 11. Oktober kosten werden. Auch dem Kreis liegen keine Zahlen vor.

Rendsburg | 13 neue Infizierte seit Freitag und ein leichter Anstieg beim Inzidenzwert: So stellte sich die Corona-Lage im Kreis Rendsburg-Eckernförde am Wochenende dar. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Sonntagnachmittag 43,7 (gegenüber 42,9 am Freitag). 214 Personen kämpften mit einer noch nicht auskurierten Covid-19-Erkrankung. Unangefochtene Hochburg mit 99 ...

