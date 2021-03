Kreis Rendsburg-Eckernförde : Corona-Inzidenzwert sinkt kreisweit leicht auf 36,8

Insgesamt gibt es aktuell 210 Corona-Infizierte, 92 davon kommen aus Rendsburg.

Rendsburg | Der Inzidenzwert ist am Freitag weiter leicht auf 36,8 gesunken. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner noch bei 38,7 gelegen. Weiterlesen: Corona-Experte Professor Ott: Britische Mutation wird sich im Kreisgebiet ausbreiten Weitere 21 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt, weitere 17 Pe...

