Rendsburg-Eckernförde : Vier neue Corona-Fälle in Rendsburg – aber Inzidenz im Kreis sinkt weiter

Am Sonntag betrug der Sieben-Tage-Inzidenzwert 12,4. In der Kreisstadt am Kanal haben 26 Personen mit einer noch nicht auskurierten Covid-19-Erkrankung zu kämpfen.

Rendsburg | Vier weitere Infizierte in Rendsburg, aber ein Inzidenzwert, der sich kreisweit im Sinkflug befindet – so stellte sich die Corona-Lage am Wochenende in Rendsburg-Eckernförde dar. Laut Dashboard des Kreises lag die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Fälle pro 100.000 Einwohner im zurückliegenden Wochenzeitraum abbildet, am Sonntag bei 12,4. Am Freitag ha...

