Kreis Rendsburg-Eckernförde : Inzidenzwert steigt leicht an, liegt aber noch unter kritischer Schwelle

Acht gemeldete Neuinfektionen am Wochenende führten zum Anstieg auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 30,6.

Rendsburg | Die Corona-Lage im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich am dritten Mai-Wochenende wieder leicht verschlechtert. Dem Rendsburger Lagezentrum wurden seit Freitag acht Neuinfektionen gemeldet. 134 Personen kämpften mit einer noch nicht auskurierten Sars-CoV-2-Erkrankung. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit von 25,5 am Freitag auf 30,6 am Sonntag (Sta...

