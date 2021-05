Rendsburg-Eckernförde : Corona-Inzidenz sinkt auf 28,8 – bisher nur vier Urlauber positiv getestet

Am Freitag gab es im Kreisgebiet elf neue Fälle. Weiterhin ein Erfolgsmodell sind die Modellregionen.

Rendsburg-Eckernförde | „Gute Neuigkeiten“ hatte Antonia Burgmann vom Corona-Lagezentrum des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Freitag: „Die Sieben-Tage-Inzidenz ist stabil unter 50, inzwischen sogar stabil unter 35. So kann es weitergehen.“ Am Freitag betrug der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner für das gesamte Kreisgebiet 28,8 ...

