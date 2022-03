Aktuell 9512 Infizierte : Neuer Rekordwert: Corona-Inzidenz in Rendsburg-Eckernförde knackt 2000er-Marke

1050 Neuinfektionen kamen am Donnerstag hinzu, 18 Menschen aus dem Kreisgebiet müssen wegen einer Corona-Erkrankung klinisch behandelt werden.

Rendsburg | Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie liegt der Corona-Inzidenzwert im Kreis Rendsburg-Eckernförde über der 2000er-Marke. Das Gesundheitsamt vermeldete am Donnerstagnachmittag, 17. März, eine Inzidenz von 2023,9. Zum Vergleich: Am Mittwoch lag der Wert noch bei 1903,1. Weiterlesen: Corona und Masern: Was passiert mit ungeimpften Flüchtlingen i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.