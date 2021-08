Kampf gegen Corona : Piks nach dem Freitagsgebet: Impfaktion an Rendsburger Moschee wird gut angenommen

Der Vorsitzende des Islamischen Zentrums, Yalcin Pural, warb bei den Gemeindemitgliedern für die Immunisierung und half bei Verständigungsproblemen. Insgesamt wurden 27 Impfdosen verabreicht.

